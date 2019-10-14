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О компании
ООО «Лазар» продаёт оптом лакокрасочную (ЛКМ) и светотехническую продукцию. Мы в числе первых в России начали развивать продажи светодиодных осветительных приборов. В 2014 году запустили производство экологичной водоэмульсионной краски под маркой «Лазар».
Мы не просто собрали в каталоге востребованную продукцию крупнейших производителей, мы сделали её доступной для вас! Предлагаем вам только эффективные решения, необходимые в нынешних экономических условиях.
Цель нашей работы – подобрать оптимальный товар, исходя из ваших финансовых возможностей и требований к качеству. А ещё мы чётко соблюдаем сроки поставки.Подробнее
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